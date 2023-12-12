Adana'da makineli tüfekle ev kurşunlayan şüpheli özel harekattan kaçamadı

Olay, 9 Aralık Cumartesi günü 23.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yüzünü kapüşonla gizleyen A.T. (17), 5 bin lira borcunu ödemediğini öne sürdüğü Serdar A.'nın evine motosikletiyle gitti. A.T., yanında getirdiği hafif makineli tüfek ve otomatik tabanca ile Serdar A.'ın evini kurşun yağmuruna tutup olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki kameraları inceleyerek şüphelinin kaçtığı evi tespit etti.

Araştırmaya bağlı polisler evin etrafını sararak şüphelinin kaçabileceği alan bırakmadı. Evin içerisinde silah sürgüsü sesini duyan ekipler durumu özel harekat polislerine bildirdi. Özel harekat polisleri ve araştırma polisleri eve baskın yaptı.

Baskın sırasında şüpheli silahları bahçedeki fayansların altına gizleyerek kaçmaya başladı. A.T. ara sokakta yakalandı. Evde yapılan aramada olayda kullanılan hafif makineli tüfek ile 1'i otomatik 2 ruhsatsız tabanca, farklı çaplarda 159 mermi, 2 gram esrar, 3 kar maskesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 105 bin TL para ele geçirildi.

A.T. emniyetteki ifadesinde, "Evi kurşunlayan ben değilim. Silahlarla da alakam yok" diyerek ilginç bir şekilde kendisini savundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüpheli A.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

"SEYHAN POLİSLERİ 1 HAFTADA 49 RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRDİ"



Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye, araştırma ve bekçiler bir hafta boyunca yaptığı asayiş çalışmalarında, 1'i otomatik, 33 ruhsatsız tabanca, 14 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 883 dolu fişek, bir miktar uyuşturucu madde, 10 çalıntı motosiklet ele geçirdi, çeşitli suçlardan aranan 304 şüpheliyi yakaladı.