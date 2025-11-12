İSTANBUL 17°C / 11°C
Güncel

Adana'da market sahibine intikam kurşunu: Bıçaklı kavga cinayetle sonuçlandı

Adana'da bir gün önce yaşanan bıçaklama kavgasının ardından market sahibi tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Şüpheli, 'Bana saldırıp dövdüler, zoruma gitti, bu yüzden vurdum' itirafında bulundu.

IHA12 Kasım 2025 Çarşamba 10:07 - Güncelleme:
Adana'da market sahibine intikam kurşunu: Bıçaklı kavga cinayetle sonuçlandı
Adana'da market sahibinin tabancayla vurularak öldürüldüğü olayın, bir gün önce yaşanan bıçaklama kavgasının ardından intikam için gerçekleştiği ortaya çıktı. Olayın şüphelisi, "Bana saldırıp dövdüler, zoruma gittim. Bu nedenle marketine gidip vurdum" dedi.

Olay, 10 Kasım günü Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, M.K. (20) husumetli olduğu Emrah Tutal (38)'a ait markete gitti. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. M.K., belinden çıkardığı tabancayla Tutal'a ateş açtı. Göğsünden vurulan Tutal, kanlar içinde yere yığılırken, M.K. olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Tutal, ambulansla Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Yenibey Mahallesi'nde sokakta yakaladı. Gözaltına alınan M.K.'nın, bir gün önce parkta otururken Tutal ve arkadaşları tarafından darp edilip bıçaklandığı ortaya çıktı.

M.K. sorgusunda, "Ben parkta oturup, içki içerken yanıma gelip, konuşmak istediklerini söylediler. Konuşmak istemeyince bana saldırıp, dövdüler. Hastanede tedavi olduktan sonra eve geldim. Yaptıkları zoruma gitti, kaldıramadım. Bu nedenle marketine gidip, vurdum" dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

