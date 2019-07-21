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Adana'da metil alkolden zehirlenen bir kişi daha öldü

Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişi öldü.

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AAlınan bilgiye göre, bir hafta önce rahatsızlanan A.D. (49), Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan A.D, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kentte son bir ayda metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 12'ye yükseldi.

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