Adana'da nefes kesen gösteri! SOLOTÜRK ve Akıncı izleyenleri hayran bıraktı

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) ilk gününde SOLOTÜRK ve Akıncı ilk kez gökyüzünde vatandaşları selamladı.NEFES KESEN GÖSTERİBayraktar AKINCI TİHA ve TB 3 kol uçuşu gerçekleştirirken, SOLOTÜRK pilotları gökyüzünde nefes kesen bir gösteriye imza attı. Akıncı ile SOLOTÜRK ilk kez gökyüzünde birlikte uçtu."MUHTEŞEM BİR GÖSTERİ"
Elif Kalan, SOLOTÜRK gösterisini ilk kez izlediğini belirterek, "Muhteşem bir gösteri. Neden düşmana korku, dosta güven verdiğini anladım. Hayallerim değişti. Pilot olmak istiyorum" dedi."KEŞKE HAVACILIK OKUSAYDIM"
Festivale katılan Semih Öğüt ise hayranlık ve gururla gösterileri izlediğini kaydederek, "Keşke havacılık okusaydım" diye konuştu.