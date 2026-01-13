İSTANBUL 5°C / 3°C
Güncel

Adana'da öğretmene saldırı kamerada: Önce yumruk attı sonra ateş etti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir zanlının darp ettiği öğretmene doğru tabancayla ateş açması güvenlik kamerasınca görüntülendi. Dehşet anları saniye saniye kameraya yansırken, görüntülerde hem yumruk atma hem de ateş etme anı yer aldı.

13 Ocak 2026 Salı 14:02
Adana'da öğretmene saldırı kamerada: Önce yumruk attı sonra ateş etti
Bahçelievler Mahallesi'ndeki Yeşilevler Şehit Duran Keskin İlkokulu'nda görevli öğretmen Aziz Gülen, dün okulun önünde eski öğrencisinin babası M.P. tarafından darbedildi.

Zanlı, yere düştükten sonra kalkan Gülen'e doğru tabancayla ateş etti.

Kurşunun isabet etmediği saldırının ardından hastaneye gidip darp raporu alan Gülen, M.P'den şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İŞTE DEHŞET ANLARI

SENDİKALARDAN SALDIRIYA TEPKİ

Kentteki çeşitli sendikalar da saldırıya tepki göstermek için okul önünde bir araya geldi.

Grup adına konuşan Eğitim-İş Adana 1 No'lu Şube Başkanı Hatice Hazar, darbedilen Gülen'in silahlı saldırıdan şans eseri kurtulduğunu söyledi.

Olayın, cinayete teşebbüs olduğunu savunan Hazar, "Bu saldırının faili en ağır şekilde cezalandırılmalıdır çünkü cezasız kalan her fiil, her davranış tekrara davetiyedir." dedi.

Öğretmen Aziz Gülen de şu ifadeleri kullandı:

"Cezaevinden çıkan bir veli tarafından saldırıya uğradım. Sağlam hiçbir gerekçe yokken okuldan karşıya geçtiğim sırada darbedildim. Ardından silah sıkılmasıyla can güvenliğim tehlikeye atıldı. Bir günlük öğrencimin velisi, cezaevinden bir hafta önce tahliye olmuştu. Eylül ayında yaşanan bir konuyu yeniden alevlendirdi. Kendileriyle herhangi bir sorun yaşamamıştık."

