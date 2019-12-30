30.12.2019 09:47 - Güncelleme: 30.12.2019 09:47

Adana’yı etkisi altına alan kuvvetli yağışlar vatandaşları ve hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Tüm öğrenciler ve veliler Adana'da okullar tatil mi? 30 Aralık bugün okullar tatil edildi mi? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Adan'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren yarın gece saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.





ADANA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Adana Valiliği’nden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili en güncel ayrıntılar haberimiz içerisinde yer alacaktır.





Adana İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ VE KAR UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Adana'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren yarın gece saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.





Metrekareye 51 ile 100 kilogram yağış düşmesi beklenirken, meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.





Ayrıca meteorolojiden yapılan bir başka uyarıda, İç Anadolu'yu Doğu Akdeniz'e bağlayan karayollarında, başta Ulukışla ile Pozantı arasındaki karayolu ve geçitler olmak üzere ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin rakımı 1000 metre üzerindeki yerlerde, bu gece saatlerinden itibaren yarın gece saatlerine kadar yoğun kar yağışı beklendiği kaydedildi. 20 santimetreye ulaşması beklenen yar yağışı nedeniyle, ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.