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Adana'da okullar tatil mi? Adana'da hangi ilçelerde okullar tatil?

Adana'da okullar tatil mi? Adana'da hangi ilçelerde okullar tatil? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Adana'nın merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki tüm okullarda kentte etkili olan sağanak nedeniyle bugün eğitime ara verildi. Adana'da kuvvetli yağış uyarısı yapılmıştı. Adana son dakika hava durumuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

24.12.2019  10:04 - Güncelleme: 24.12.2019  10:04
Adana'da okullar tatil mi? Adana'da hangi ilçelerde okullar tatil? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Adana'nın merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki tüm okullarda kentte etkili olan sağanak nedeniyle bugün eğitime ara verildi. Adana'da kuvvetli yağış uyarısı yapılmıştı. 
 
ADANA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Adana'nın merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki tüm okullarda kentte etkili olan sağanak nedeniyle bugün eğitime ara verildi.
 
ADANA HAVA DURUMU 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Malatya, Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege , Akdeniz, Karaman çevreleri ile Konya'nın güney ve batı kesimlerinde kuvvetli, Mersin ve Adana çevreleri ile Osmaniye’nin batısında yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak yağış, Kahramanmaraş’ın kuzey ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ye yer fırtına şeklinde (50-90 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden fırtına, yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (60-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
 
 
 
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Kıyı Ege, Akdeniz'de kuvvetli, Mersin ve Adana çevreleri ile Osmaniye’nin batısında yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak yağış, Kahramanmaraş’ın kuzey ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı(sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
 
ADANA 10°C, 13°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

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