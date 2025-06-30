Adana'da orman yangını! Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyor

İlçeye bağlı Boztahta Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. Ekipler çok sayıda arazöz ve iş makinesiyle müdahale başlattı.

Saatte 80 kilometre hızla esen rüzgar, ekiplerin söndürme çalışmalarını zorlaştırırken, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. Bölgede ekiplerin müdahalesi sürüyor.