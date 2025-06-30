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  • Adana'da orman yangını! Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyor
Güncel

Adana'da orman yangını! Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyor

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

IHA30 Haziran 2025 Pazartesi 16:25 - Güncelleme:
Adana'da orman yangını! Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyor
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İlçeye bağlı Boztahta Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. Ekipler çok sayıda arazöz ve iş makinesiyle müdahale başlattı.

ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜYOR

Saatte 80 kilometre hızla esen rüzgar, ekiplerin söndürme çalışmalarını zorlaştırırken, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. Bölgede ekiplerin müdahalesi sürüyor.

  • Adana yangın
  • Kozan orman
  • Rüzgar etkisi

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