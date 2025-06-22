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Adana'da orman yangını! Devrilen arazözdeki 2 personel yaralandı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına müdahale için yönlendirilen arazöz, Kozan ilçesi Eskimantaş Mahallesi'nde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

AA22 Haziran 2025 Pazar 12:47 - Güncelleme:
Adana'da orman yangını! Devrilen arazözdeki 2 personel yaralandı
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Elifçeler mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme uçağı ve arazözler sevk edildi.

Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

DEVRİLEN ARAZÖZDEKİ 2 PERSONEL YARALANDI

Yangına müdahale için yönlendirilen 01 RJ 041 plakalı arazöz, Kozan ilçesi Eskimantaş Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan personel Furkan B. ve Yusuf Ş, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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