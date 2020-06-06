AA 06 Haziran 2020 Cumartesi 07:35 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 07:35

Öte yandan Öksüz'ün mahalle bekçisi olduğu öğrenildi.

İncelemenin ardından cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Öksüz ve Büyükçiçek'in sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle Öksüz ve yanında bulunan Önder Büyükçiçek (41) araçta sıkıştı.