İSTANBUL 30°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7688
  • EURO
    7,6343
  • ALTIN
    366.799
  • BIST100
    110022
Güncel

Adana'da otomobil tır dorsesine çarptı: 2 ölü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin park halindeki tır dorsesine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

AA06 Haziran 2020 Cumartesi 07:35 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 07:35
ABONE OL

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde seyreden Muhammet Ali Öksüz idaresindeki 01 ADF 022 plakalı otomobil, yolda oluşan su birikintisi nedeniyle kayarak park halindeki TIR dorsesine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Öksüz ve yanında bulunan Önder Büyükçiçek (41) araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Öksüz ve Büyükçiçek'in sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

İncelemenin ardından cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Öksüz'ün mahalle bekçisi olduğu öğrenildi.

Savunmada ''robotimler'' geliyor! İKA ve İHA'ların etkinliği daha da artacak

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.