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Adana'da otomobille polisten kaçmaya çalışan şüpheliler kaza yapınca yakalandı

Adana'da polis ekiplerinden otomobille kaçmaya çalışan 2 şüpheli kaza yapınca yakalandı.

AA10 Ocak 2022 Pazartesi 07:24 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 07:24
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Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 CIG 69 plakalı aracı durdurmak istedi.

Otomobilde bulunan 2 şüpheli, ekiplerin "dur" ikazına rağmen araçla kaçmaya başladı.

Otomobilin gidiş güzergahının telsiz anonslarıyla bildirilmesi üzerine ekipler kavşaklarda önlem aldı.

Ekiplerin takibi sırasında otomobil, Turgut Özal Bulvarı ile Damar Arıkoğlu Bulvarı kesişiminde kaza yaptı.

Ekiplerce otomobilden çıkarılan 2 kişiye kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yaralanmadıkları belirlenen şüphelilerin kimlik kontrolünü yapan ekipler, sürücü B.Ç'nin alkollü olduğunu ve dolandırıcılık suçundan arandığını tespit etti.

Gözaltına alınan B.Ç, polis merkezine götürüldü.

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