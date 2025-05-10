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Adana'da özel eğitim gören öğrencisini darbeden öğretmen tutuklandı

Adana'da özel eğitim gören öğrenciyi darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.

AA10 Mayıs 2025 Cumartesi 14:54 - Güncelleme:
Adana'da özel eğitim gören öğrencisini darbeden öğretmen tutuklandı
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Merkez Seyhan ilçesinde özel eğitim gören öğrencinin darbedilmesiyle ilgili dün gözaltına alınan öğretmen B.N.T'nin, Bağlar Polis Merkezindeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Valilikten dün yapılan açıklamada, bir vatandaşın, zihinsel engelli çocuğunun eğitim gördüğü okuldaki öğretmeni B.N.T. tarafından darp ve kötü muameleye maruz kaldığı yönündeki şikayeti üzerine, zanlının polis merkezine götürüldüğü ve Seyhan Kaymakamlığınca açığa alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, "Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal güvenliği, devletimizin en temel önceliklerindendir. Bu kapsamda, sürece ilişkin tüm işlemler titizlikle yürütülmekte, hiçbir ihmal ve suistimale müsamaha gösterilmemektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

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