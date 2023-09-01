İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2023 Cuma / 16 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,671
  • EURO
    28,9665
  • ALTIN
    1661.3
  • BIST100
    7917.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Adana'da palet deposu alev alev yandı

Adana'da bir ahşap palet deposunda çıkan yangın söndürüldü.

AA1 Eylül 2023 Cuma 07:06 - Güncelleme:
Adana'da palet deposu alev alev yandı
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir palet deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, evlerinden çıkan vatandaşların alevlere yaklaşmasına izin vermedi.

İtfaiye ekipleri, yükselen alevlerin çevredeki evlere ve iş yerlerine sıçramaması için mücadele ederken, polis TOMA (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) ile çalışmalara destek verdi.

Ekiplerce kontrol altına alınan yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi.

Soğutma çalışmalarına devam eden ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması sürüyor.

  • yangın söndürüldü
  • ahşap palet deposu
  • Adana

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.