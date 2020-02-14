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Güncel

Adana'da pamuk yağı fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Adana'da, bir pamuk yağı fabrikasında dün gece saatlerinde başladıktan bir süre sonra kontrol altına alınan fakat sabah yeniden başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

HABERİN
VİDEOSU
AA14 Şubat 2020 Cuma13:48 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 13:55

Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki pamuk yağı fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle pamuk saplarının istiflendiği depoda dün gece çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin 10 ekiple söndürmeye çalıştığı yangında, alevlerden etkilenmeyen pamuk sapı balyaları iş makinesiyle kamyonlara yüklenerek güvenli alana taşınıyor.

Yaklaşık 36 saattir devam eden yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, dün trafiğe kapatılan Karataş Karayolu'nda geçişler kontrollü olarak sağlanıyor.

Pamuk sapı balyaların fabrikanın elektrik üretim bölümünde kullanıldığı belirtildi.

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