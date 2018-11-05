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Adana'da park halindeki araç kundaklandı

Adana'da park halindeki otomobil, kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'ne gelen iki şüpheli, park halindeki 01 FT 608 plakalı otomobili kundaklayıp kaçtı.

Otomobilin yandığını fark eden çevredeki vatandaşlar, araç sahibi Ali Türkan'a durumu bildirerek yangına müdahale etti.

Vatandaşlar yangını hortum yardımıyla söndürdü, otomobilin ön kısmında hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri delil toplama çalışması yaptı.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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