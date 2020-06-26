Adana'da PKK şüphelisine 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

AA 26 Haziran 2020 Cuma 10:39 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 10:40

Savcılıkça, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı olduğu iddia edilen M.Ş. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

M.Ş. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede M.Ş'nin, terör örgütünün gençlik yapılanmasında aktif şekilde yer aldığı, örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte propaganda yaptığı belirtildi.

M.Ş'nin PKK/KCK silahlı terör örgütünün yönetim kadrosunun yayın organları vasıtasıyla ilettiği eylem çağrılarına diğer şüphelilerle uyduğu aktarılan iddianamede, sanığın HTS kayıtlarında haklarında örgüt üyeliği suçundan adli işlem yapılmış birçok zanlıyla görüşme kaydının tespit edildiği kaydedildi.

İddianamedeki savunmasına suçlamaları kabul etmeyen M.Ş'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.