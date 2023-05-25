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Adana'da PKK/KCK sanığına istenen ceza belli oldu

Adana'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanığa, 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

AA25 Mayıs 2023 Perşembe 10:14 - Güncelleme:
Adana'da PKK/KCK sanığına istenen ceza belli oldu
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 4 Kasım 2020'de tutuklanan R.O. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede, sanığın, "terör örgütü üyeliği"nden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğunun belirlendiği ve dijital materyallerinde terör örgütü PKK/KCK içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiği belirtildi.

R.O'nun kentteki nevruz etkinliklerinde terör örgütü lehine slogan attığı, güvenlik güçlerine ve araçlarına taşlı ve havai fişekli saldırıda bulunduğu, örgütsel eylemlerde kullanılmak üzere el yapımı patlayıcı hazırladığı aktarılan iddianamede, sanığın PKK/KCK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü, örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte sosyal medya hesabı üzerinden propaganda yaptığı kaydedildi.

İddianamede, sanığın örgütün yönetim kadrosunun yayın organları vasıtasıyla ilettiği eylem çağrılarına uyduğu kaydedilen belirtilerek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla, "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçundan da 8 yıla kadar olmak üzere toplam 23 yıla kadar hapsi istendi.

Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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