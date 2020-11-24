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  • Adana'da polis denetimlerinde 47 silah yakalandı, kumar oynatılan 11 iş yeri belirlendi
Güncel

Adana'da polis denetimlerinde 47 silah yakalandı, kumar oynatılan 11 iş yeri belirlendi

Adana'da polis ekiplerinin bir haftalık denetimlerinde ruhsatsız 30 tabanca ve 11 av tüfeği ile 6 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı belirlenen 11 iş yerine de adli ve idari işlem yapıldı.

AA24 Kasım 2020 Salı 10:19 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 10:19
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 16-22 Kasım'da kent genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde ruhsatsız 30 tabanca ve 11 av tüfeği ile 6 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 498 mermi, 31 kartuş ile 8 kesici alet ele geçirildi.

Ekipler ayrıca, motor ve şasi numarası değiştirilmiş 4 araç, çalıntı olduğu tespit edilen 11 motosiklet ve 3 elektrikli bisiklet buldu, çeşitli suçlardan aranan 224 kişiyi yakaladı.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı belirlenen 11 iş yerine de adli ve idari işlem yapıldı.

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