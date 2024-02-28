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Güncel

Adana'da polise silah ve bıçakla direnen kişi gözaltına alındı

Adana'da polise silah ve bıçakla direnen kişi özel harekat polislerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

AA28 Şubat 2024 Çarşamba 05:28 - Güncelleme:
Adana'da polise silah ve bıçakla direnen kişi gözaltına alındı
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Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde bir kişinin ailesini silahla rehin aldığı ihbarı üzerine olay yerine özel harekat polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri yaptıkları çalışmada, şüpheli K.D'nin (32) elinde bıçak ve tabanca olduğunu ancak kimseyi rehin almadığını tespit etti.

Müzakereci polisin görüşme yaptığı K.D'nin ayrı yaşadığı eşiyle konuştuktan sonra polislere teslim olacağını söylemesi üzerine ekipler, ismi açıklanmayan kadına ulaşmak için çalışma başlattı.

Bu sırada şüphelinin elindeki tabanca ve bıçakla evin balkonuna çıkması üzerine özel harekat polisleri kapıyı kırarak eve girdi.

Uzun namlulu silahlarla ve kalkanla şüpheliyi balkonda sıkıştıran ekipler, K.D'ye teslim olması için çağrıda bulundu.

Ancak ekiplere direnmeye devam eden K.D, olay yerine gelen eşiyle balkondan konuştuktan sonra polise teslim oldu.

Gözaltına alınan K.D, zırhlı araçla polis merkezine götürüldü.

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