İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0593
  • EURO
    6,5628
  • ALTIN
    307.678
  • BIST100
    120792
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana'da polisten kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı
Güncel

Adana'da polisten kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polisin 'dur' ikazına rağmen bir süre kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.

AA18 Şubat 2020 Salı07:25 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 07:25

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Tekel Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri 01 ADR 870 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına rağmen otomobille kaçmaya başlayan sürücü, önce Aydınlar Mahallesi ara sokaklarına ardından da Kıyıboyu Caddesi'ne doğru ilerledi.

Ekiplerin yaklaşık 5 kilometre boyunca kovaladığı şüpheli otomobil, Gürselpaşa Paşa Mahallesi'nde durduruldu. İçerisindeki 5 şüpheliyi yakalayan ekipler, otomobilde yaptıkları aramalarda herhangi bir suç unsuru bulamadı.

Olay yerine sevk edilen trafik polislerinin incelemesinin ardından şüpheliler ve otomobil detaylı inceleme yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Türkiye'de bir ilk! Milli radarda sona yaklaşıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Beşiktaş'ta elektriği kesmeye geldiler!
Beşiktaş'ta elektriği kesmeye geldiler!

Beşiktaş'ta elektriği kesmeye geldiler!

Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik
Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik

Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik

5 istifa daha yolda!
5 istifa daha yolda!

5 istifa daha yolda!

TCG Anadolu'yu ARAS savunacak
TCG Anadolu'yu ARAS savunacak

TCG Anadolu'yu ARAS savunacak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.