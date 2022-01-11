Adana'da sağanak: Evleri su bastı

AA 11 Ocak 2022 Salı 09:12 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 09:12

Kent merkezinde gece boyunca etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücüler ve yayalar su birikintileri dolayısıyla trafikte ilerlemekte zorlandı.

Merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki bazı evlerde ise su baskınları yaşandı.

Vatandaşlar, evlerindeki suyu kendi imkanlarıyla boşaltmaya çalıştı.

- "BÜTÜN EŞYALARIMIZ SU ALTINDA KALDI"

Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde evini su basan 6 çocuk babası Ali Işık, AA muhabirine, yağış nedeniyle eşyalarının su içerisinde kalarak kullanılmaz hale geldiğini belirtti.

Uyudukları sırada su baskınını fark ettiklerini anlatan Işık, "Baktık rögarlar tıkanmış taşıyor. Apar topar kalktık. Biraz bekledik belki durur diye. Daha sonra hanımla birlikte çocukları komşuya gönderdik. Bütün eşyalarımız su altında kaldı. Çocuklarımız perişan oldu. Yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.