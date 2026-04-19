  Adana'da sağanak kabusu! Yollar göle döndü, evleri su bastı
Adana'da sağanak kabusu! Yollar göle döndü, evleri su bastı

Adana'da etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar zarar gördü. Öte yandan bazı evleri de su bastı.

AA19 Nisan 2026 Pazar 07:18 - Güncelleme:
Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar zarar gördü.

Kentte akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Merkez Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda yağış nedeniyle su birikintileri oluştu.

Sürücüler, araçlarıyla yollarda ilerlemekte güçlük çekerken yayalar da zor anlar yaşadı.

Sağanakta bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve giriş katlarını su bastı.

Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde bir minibüs, caddede biriken yağmur suyunun ortasında kalarak arızalandı.

İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekipleri, araçta mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişiyi kurtardı.

Bakanlıktan "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarı

Kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlıktan sarı kodlu uyarı

Bakan Gürlek: 221 kişi tutuklandı
  • sağanak yağış
  • su birikintisi
  • araç hasarı

