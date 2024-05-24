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Adana'da sağanak! Yollarda su birikintisi oluştu

Adana'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

AA24 Mayıs 2024 Cuma 10:40 - Güncelleme:
Adana'da sağanak! Yollarda su birikintisi oluştu
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Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda araçlar mahsur kaldı.

Yağış nedeniyle caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle yağıştan korunurken bazıları da saçakların altında yağmurun durmasını bekledi.

Hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.

Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

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