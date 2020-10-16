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Adana'da sahte içki operasyonu: 600 litre ele geçirildi

Ülke genelinde sahte alkolden ölümlerin artmasının ardından güvenlik güçleri denetimlerini artırdı. Adana'da polisin sahte içki üretimi yapan depolara yönelik yaptığı operasyonda, bin 600 litre boğma rakı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

DHA16 Ekim 2020 Cuma 10:26 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 10:26
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde sahte içki imalathanesine çevrilen bir eve baskın düzenledi. Adreste yapılan aramalarda, bin 600 litre sahte içki ele geçirildi. Polisin bir iş yerine yaptığı baskında ise 35 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen sahte içki ve kaçak cep telefonlarının toplam piyasa değerinin 290 bin TL olduğu bildirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.

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