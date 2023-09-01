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  • Adana'da şaşkına çeviren olay! Ceset torbasını açınca hayatının şokunu yaşadı
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Adana'da şaşkına çeviren olay! Ceset torbasını açınca hayatının şokunu yaşadı

Adana'da teşhis edilmeden alınan cenaze başkasına ait çıktı. Cenaze yıkama sırasında vefat eden amcası yerine tanımadığı bir kadını gören adam, “Şikayetçi olacağım” dedi. Karışıklık, hastane morgunda düzeltildi.

IHA1 Eylül 2023 Cuma 11:10 - Güncelleme:
Adana'da şaşkına çeviren olay! Ceset torbasını açınca hayatının şokunu yaşadı
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63 yaşındaki böbrek hastası Mahmut Paşa Gümüş, uzun zamandır tedavi gördüğü Seyhan Devlet Hastanesi'nde dün sabaha karşı vefat etti. Gümüş ailesi de yaşlı adama son görevi yapmak üzere cenazeyi hastane morgundan alıp merkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'na götürdü.

HAYATLARININ ŞOKUNU YAŞADILAR

Mahmut Paşa Gümüş'ün yeğeni Veysel Gümüş (45), cenaze yıkanacağı sırada ceset torbasını açtığında içerisinde amcası yerine başka bir kadının olduğunu fark etti. Bunun üzerine Veysel Gümüş ve yakınları hastaneyi arayarak durumu anlattı daha sonra da tanımadıkları kadının cenazesini hastane morguna geri götürdü.

HASTANEDE KARIŞIKLIK DÜZELTİLDİ

Morga geldiklerinde ise Gümüş ailesinin teşhis etmeden aldıkları cenazenin Nurşen Yıldız'a ait olduğu öğrenildi. Kara'nın cenazesi tekrardan morga konulurken Gümüş ailesi bu sefer kendi cenazelerini aldı.

CENAZE ARACI ŞOFÖRÜYLE İLE TARTIŞMA YAŞANDI

Bu sırada ise cenaze aracının şoförü aileye, 'Niye teşhis etmeden cenaze alıyorsunuz' deyince şoför ile aile üyeleri arasında tartışma yaşandı. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle tartışma büyümeden sonlandı.

"AMCAM ZANNETTİK, KADIN ÇIKTI"

Veysel Gümüş, "Buradan cenazeyi almaya geldim ve görevliye evrakı verip amcamın cenazesini aldım. Cenazeyi Buruk Mezarlığı'nda yıkamaya götürdüğümüzde fark ettik ki aldığımız cenaze bir kadına ait. Amcam zannettik, kadın çıktı. Ben hayatımda ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. O kadının ailesi de burada cenazeyi bekliyor ama cenaze ortada yok. O kadının cenazesini getirdik kendi cenazemizi aldık" ifadelerini kullandı.

"ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

Şikayetçi olacağını belirten Gümüş, "Ben hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Şuanda herkes Buruk Mezarlığı'nda bizi bekliyor. Herkes şok oldu. Ben böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Bu konu hakkında da şikayetçi olacağım" dedi.

Mahmut Paşa Gümüş'ün cenazesini alan aile yakınları Buruk Mezarlığı'na götürerek cenazeyi defnetti.

  • cenaze karışıklığı
  • teşhis yanlışı
  • amca-yanlış cenaze

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