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  • Adana'da ''sazan sarmalı'' dolandırıcılığı! Tapuda ortaya çıktı: 2 kişi tutuklandı
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Adana'da ''sazan sarmalı'' dolandırıcılığı! Tapuda ortaya çıktı: 2 kişi tutuklandı

Adana'da ev satmak ve almak isteyen 2 kişiyi 'sazan sarmalı' olarak bilinen yöntemle dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

AA6 Temmuz 2025 Pazar 12:13 - Güncelleme:
Adana'da ''sazan sarmalı'' dolandırıcılığı! Tapuda ortaya çıktı: 2 kişi tutuklandı
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Mersin'de ikamet eden H.G. (48), Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki ikametini 2 milyon 400 bin liraya satmak için bir internet sitesinde ilan verdi.

H.G. ile iletişime geçip kendisini H.K. olarak tanıtan şüpheli, evi 2 milyon 300 bin liraya almak için anlaştı.

Şüpheli, daha sonra kendisini tapu sahibi olarak gösterdiği bir emlakçı aracılığıyla evi satışa çıkardı.

İkameti 1,5 milyon liraya almak isteyen Ö.Ç. ile ev sahibi H.G'yi Sarıçam Tapu Müdürlüğünde buluşturan zanlı, satış bedelinin istediği 2 farklı banka hesabına yatırılmasını sağladı.

Tapu devri sırasında asıl ikamet sahibinin H.G. olduğunu ve dolandırıldığını anlayan Ö.Ç'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

SAZAN SARMALI DOLANDIRICILIĞI

Ekipler, "sazan sarmalı" olarak bilinen dolandırıcılık yöntemini kullanan ve kendini H.K. olarak tanıtan şüphelinin O.A. (24) olduğunu belirledi.

Paranın ulaştıkları 500 bin liralık kısmını Ö.Ç'ye teslim eden ekipler, kalan 1 milyon liranın ise kripto hesabına aktarıldığını tespit etti.

Zanlılardan O.A. Mersin'de, hesabına para aktarılan H.Ö. (25) ise Gaziantep'te gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında O.A'nın yaklaşık 20 milyon lira değerindeki 1 evi ve 3 aracına el konuldu, banka hesapları da donduruldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.A. ve H.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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