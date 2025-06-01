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Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Adana'da 28 Mayıs'ta Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu.

AA1 Haziran 2025 Pazar 09:01 - Güncelleme:
Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
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Merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'ndeki gölde kaybolan 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz'ün cesedinin kıyıdan 1,5 kilometre açıkta ve 23 metre derinlikte olduğu tespit edildi.

Ekiplerce sudan tekneye alınan Gürbüz'ün cansız bedeni, ilk inceleme için İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne götürüldü.

Savcılık incelemesinin ardından Gürbüz'ün cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Seyhan Baraj Gölü'nde 28 Mayıs'ta bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, tekneyle baraj gölüne açılan 6 kişiden 5'ini karaya çıkarmış, gölde kaybolan Emirhan Gürbüz için çalışma başlatmıştı.

  • Adana
  • Seyhan Baraj Gölü
  • cansız beden

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