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Adana'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Adana'da, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada silahını çeken biri, 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi ise yaraladı.

  • DHA
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Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde çay ocağı işleten Okan Develi, Necmettin Şahinoğlu ile iş yerinin karşısındaki parkta birlikte oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Develi ve Şahinoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.
 
Öte yandan olay yerine yaklaşık 500 metre mesafede elektrikli bisiklet kullanan kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi de başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
 
Emniyet güçleri, saldırganlardan kimliğini belirlediği G.D.T'yi otomobille kaçmak isterken yakaladı. Polis, her iki saldırının da bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
 
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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