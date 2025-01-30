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Adana'da silahlı kuyumcu soygunu girişimi kamerada

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde pompalı tüfekle bir kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı.

AA30 Ocak 2025 Perşembe 10:59 - Güncelleme:
Adana'da silahlı kuyumcu soygunu girişimi kamerada
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Belediye Evleri Mahallesi'nde Ahmet R'ye ait kuyumcu dükkanına 28 Ocak'ta elinde pompalı tüfek bulunan bir kişi girdi.

Şüpheli, borcunun bulunduğunu belirttiği çalışanlardan 4 bilezik ve 10 tam altın ile 60 bin lira istedi.

Çalışanların panik butonuna basması üzerine olay yerine Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Zanlı, polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu silahını bırakarak teslim oldu.

Servis şoförlüğü yaptığı öğrenilen şüpheli Gökhan U. (48), işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin elinde pompalı tüfekle kuyumcu dükkanına girmesi ve silahı çalışanlara doğrultması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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