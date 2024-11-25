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Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü

Adana'da kokoreçciye gelen motosikletli iki saldırganın ateş açması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA25 Kasım 2024 Pazartesi 07:49 - Güncelleme:
Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü
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Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde kokoreçcide silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iş yerine gelen motosikletli iki kişinin ateş açması sonucu A.B.Ç. (17) ve H.A'nın (31) yaralandığını tespit etti.

İlk müdahaleleri olay yerine yapılan yaralılardan A.B.Ç. kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde öldü, H.A. ise Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

  • Adana
  • cinayet
  • silahlı saldırı

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