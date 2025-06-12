İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Haziran 2025 Perşembe / 16 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2034
  • EURO
    45,3199
  • ALTIN
    4250.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede hayatını kaybetti.

AA12 Haziran 2025 Perşembe 06:43 - Güncelleme:
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Barış Y'ye (34), Namık Kemal Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda park halindeki 01 AGE 380 plakalı otomobiline bindiği sırada motosikletli iki kişi tabancayla ateş açıp kaçtı.

Barış Y, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Barış Y, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri delil toplama çalışması yaptı.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.