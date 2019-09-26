Adana'da silahlı ve sopalı kavga: 2 yaralı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
- AA
Kemalpaşa Mahallesi 4526 Sokak'ta aralarında husumet bulunan Fırat A. ile Mehmet Y, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi ile Fırat A. Mehmet Y.'yi sopa ile darbederken, Mehmet Y. Aydın'a pompalı tüfekle ateş açarak karşılık verdi.
Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet ederek yaralanan Fırat A. ve sopa ile darbedilen Mehmet Y. Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Fırat A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.