Adana'da silahlı ve sopalı kavga: 2 yaralı

Kemalpaşa Mahallesi 4526 Sokak'ta aralarında husumet bulunan Fırat A. ile Mehmet Y, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi ile Fırat A. Mehmet Y.'yi sopa ile darbederken, Mehmet Y. Aydın'a pompalı tüfekle ateş açarak karşılık verdi.

Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet ederek yaralanan Fırat A. ve sopa ile darbedilen Mehmet Y. Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Fırat A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.