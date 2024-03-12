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Güncel

Adana'da skandal! Başkan Erdoğan'ın mesajını paylaştı diye belediyeden kovuldu

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde 13 yıldır otobüs şoförü olarak çalışan 2 çocuk babası 41 yaşındaki Yusuf Altıparmak, Başkan Erdoğan'ın şehit askerlerimiz için yayınlandığı taziye mesajını sosyal medya hesabından paylaşması nedeniyle işten çıkarıldı.

Sabah12 Mart 2024 Salı 07:24 - Güncelleme:
Adana'da skandal! Başkan Erdoğan'ın mesajını paylaştı diye belediyeden kovuldu
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Adana Büyükşehir Belediyesi'nde 13 yıl boyunca otobüs şoförü olarak görev yapan Yusuf Altıparmak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehitler için yayınladığı taziye mesajını sosyal medyasında paylaştı.

İddiaya göre Ulaştırma Daire Başkanlığı yetkilileri paylaşımın ardından Altıparmak'a mobbing uygulamaya başladı.

Tutanak tutulan ve yevmiyesi kesilen Altıparmak'ın, belediye tarafından 2 ay önce iş kanununun 46. maddesinden (işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunmak) iş akdi fesih edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar

BELEDİYE DEĞİL TERÖR YUVASI

Sabah'ın haberine göre, Ailesinde 2 şehit olduğunu anlatan Yusuf Altıparmak, "Cumhurbaşkanımızın şehitler için yayınladığı taziye mesajını sosyal medya hesabımdan paylaştım. Paylaşımımı görmüşler ve fotoğrafını çekmişler. Bu paylaşımdan sonra mobbingler başladı. Tutanak tuttular, yevmiyemi kestiler. Hatta telefonlarımı bile dinlemişler. Ben de işletme içinde 'Burası terör belediyesi haline geldi. Teröristlerin cenazelerini paylaşanlara ses çıkarmıyorlar' dedim. Eşimin ameliyat olacağı gün bile izin vermediler. Daha sonra çıkışımı verdiler. 13 yıllık tazminatımı alamadım. Hakkımı helal etmiyorum" dedi.

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