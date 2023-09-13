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Adana'da sokak ortasında çatışma

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi tabanca ile vurularak ağır yaralandı.

IHA13 Eylül 2023 Çarşamba 09:38 - Güncelleme:
Adana'da sokak ortasında çatışma
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Olay, Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan A. ile H.A. tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirine tabanca ile ateş etti. H.A., Erkan A.'yı göğsünden ve bacaklarından vurdu. H.A. daha sonra tabancayı olay yerine atarak hızla kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı Erkan A.'yı hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler ise olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet tabancayı ele geçirdi. Polisin şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

  • Adana silahlı kavga
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