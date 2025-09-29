Adana'da sokak ortasında kapkaç: 2 zanlı tutuklandı

Güzelyalı Mahallesi 77129 Sokak'ta 25 Eylül'de motosikletli 2 zanlı, yürüyüş yapan Meryem G'nin yanına yaklaştı.

Sürücünün arkasındaki zanlı, kadının elindeki cep telefonunu alıp diğer şüpheliyle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Hatip E. (25) ile Arda Ö. (19) olduğunu belirledi.

Zanlıları gözaltına alan ekipler, çalınan cep telefonunu sahibine teslim etti.

Motosikleti kullandığı iddia edilen Hatip E. ile telefonu çaldığı öne sürülen Arda Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Meryem G'nin cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.