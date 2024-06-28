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  • Adana'da sokak ortasında vahşet! 1 kişi öldü üç kişi yaralandı
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Adana'da sokak ortasında vahşet! 1 kişi öldü üç kişi yaralandı

Adana'da tartıştığı karısını tabancayla öldüren, bacanağı ve yoldan geçen 2 kişiyi de yaralayan şüpheli kaçtı.

AA28 Haziran 2024 Cuma 14:36 - Güncelleme:
Adana'da sokak ortasında vahşet! 1 kişi öldü üç kişi yaralandı
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Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahalesi Güneş Kuşak Bulvarı'nda, Murat Akdöker'in (30) kullandığı ve içerisinde Gökhan Çelik (29) ile eşi Hatice Çelik'in (27) bulunduğu 70 AAF 487 plakalı otomobilde 3 kişi arasında tartışma çıktı.

Gökhan Çelik, yanındaki tabancayla önce karısının kız kardeşiyle evli olan Murat Akdöker'e, daha sonra araçtan inerek kaçmaya çalışan eşi Hatice Çelik'e tabancayla ateş etti.

Hatice Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı bacanağı Murat Akdöker ile Gökhan Çelik'in karısına araçtan indiği sırada ateş açarken kurşun isabet etmesi sonucu yaraladığı yoldan geçen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki tedavileri süren yaralı 3 kişiden Murat Akdöker'in durumunun ağır oldığu belirtildi.

Şüpheli, olay yeri civarında olan ve kendisine müdahele etmek isteyen polis ekibine de ateş açarak kaçtı.

Polis aracına da kurşun isabet etti, kaçan Gökhan Çelik'i yakalamak için çalışma başlatıldı.

Gökhan Çelik'in uzman erbaş, Hatice Çelik'in de öğretmen olduğu, bir çocuk sahibi çiftin Mardin'de görev yaptıkları ve izinlerinde memleketleri Adana'ya geldikleri belirtildi.

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