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Adana'da sokakta döner bıçaklarıyla gezen Suriyelilerden 19'u ülkelerine gönderildi

Adana'da sokakta döner bıçakları ve sopalarla yürüyerek kamu düzenini tehdit ettikleri gerekçesiyle işlem başlatılan 20 Suriyeliden 19'u ülkelerine gönderildi.

AA16 Ocak 2022 Pazar 10:40 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 10:43
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriyeli grubun sokakta ellerinde döner bıçakları ve sopalarla yürüdüğü anların yine Suriyeli kişi tarafından sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçti.

Emniyet güçlerinin, 7 Ocak'ta sosyal medyada paylaşılan video kaydındaki kişilerle ilgili yaptığı çalışma sonucu olaya karışan 20 Suriye uyruklu yakalandı.

Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen 19 Suriyelinin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri sağlandı.

Olaya karışan bir Suriyeli hakkında adli süreç devam ediyor.

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