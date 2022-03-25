İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2022 Cuma / 22 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8394
  • EURO
    16,3871
  • ALTIN
    934.775
  • BIST100
    2176.2
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana'da sulama kanalına düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı
Güncel

Adana'da sulama kanalına düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Adana'da sulama kanalına düşen kamyonetin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

AA25 Mart 2022 Cuma 06:56 - Güncelleme: 25 Mart 2022 Cuma 06:56
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Sudi D'nin kullandığı 35 APM 356 plakalı kamyonet, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi Mavi Bulvar'da, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi.

Yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen yaralıyı sırt tahtasıyla kanaldan çıkardı.

Sudi D. daha sonra ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.