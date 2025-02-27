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Adana'da tefecilik yapanlara operasyon: 12 gözaltı

Adana'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 12 zanlı gözaltına alındı.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 10:17 - Güncelleme:
Adana'da tefecilik yapanlara operasyon: 12 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ödemenin banka kartı ya da kredi kartıyla yapılmasını sağlayan tahsilat aracı olan POS cihazıyla kredi kartlarından işlem yapılmış gibi gösterilip komisyon karşılığında nakit para verildiği öne sürülen 8 iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde 11 POS cihazı, başkalarına ait 15 kredi kartı, alacakların yazılı olduğu 2 not defteri, 2 bin 431 ödeme belgesi ve 376 bin lira ele geçirildi.

Ekipler, bu yöntemle tefecilik yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

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