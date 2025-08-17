İSTANBUL 29°C / 22°C
Güncel

Adana'da termometreler rahatladı: Hava 14 derece soğudu

Bir haftadır kavurucu sıcaklarla mücadele eden Adana'da hava sıcaklığı aniden 14 derece birden düşerek 34 dereceye geriledi. Vatandaşlar serinleyen havayla rahat bir nefes aldı.

İHA17 Ağustos 2025 Pazar 10:15
Adana'da termometreler rahatladı: Hava 14 derece soğudu
Adana'da yaklaşık bir hafta boyunca devam eden ve 48 dereceye kadar çıkan sıcaklık bugünden itibaren 34 dereceye kadar düştü.

Türkiye'yi etkisi altına alan ve Adana'da 96 yılın sıcaklık rekorunun kırılmasına neden olan aşırı sıcak hava biraz olsun geride kaldı. Geçtiğimiz hafta cumartesi başlayan ve 48 dereceye kadar çıkan sıcak hava meteoroloji verilerine göre 34 dereceye kadar düştü. 1929 yılından bu yana Ağustos ayında en yüksek sıcaklık değeri 45.7 derece olarak ölçülmüştü.

Ancak geçen hafta Kozan'da sıcaklık 47.7 derece ölçülerek tarihi rekor kırılmıştı. Sıcak havanın nemle de birleşmesiyle hissedilen sıcaklık 58.3 dereceye ulaşmıştı. Meteoroloji verilene göre bu hafta boyunca sıcaklık 34 ile 36 derece arasında olacak. Aşırı sıcaklar görülmeyecek. Ancak Adana'da nem olduğu için hissedilen sıcaklık yine 40 dereceyi bulacak.

