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Adana'da terör operasyonu: 38 gözaltı

Adana'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

IHA27 Haziran 2022 Pazartesi 06:59 - Güncelleme:
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Adana'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunda aralarında HDP'li yöneticiler ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un da bulunduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana'da PKK/KCK'nın Çukurova bölge yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.

38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelileri yakalamak için sabah saatlerinde operasyonun düğmesine basıldı.

Hakkında gözaltı kararı bulunanlar arasında HDP'li yöneticiler ve Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Funda Buyruk da var.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyona devam ediyor.

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