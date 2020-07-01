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Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı kararı

Adana'da terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu tespit edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla şahıslar yakalandı.

IHA01 Temmuz 2020 Çarşamba 07:37 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 07:37
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu tespit edilen Suriye uyruklu 5 kişi hakkında gözaltına kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü polisleri, söz konusu şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Şafak vakti özel harekat timlerinin de desteği ile söz konusu şahısların evlerine baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, yakalanan zanlıları Suriye’de terör örgütü DEAŞ adına savaştıkları öğrenildi.

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