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Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonu

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA12 Ocak 2021 Salı 07:03 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 07:03
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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Irak ve Suriye'de faaliyette bulunduğu ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri yönünde bilgiler bulunan 3'ü Suriyeli, 3'ü Iraklı 6 şüphelinin kentteki adreslerini tespit etti.

Ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine baskın yaptı. Koç başıyla kapıları kırılarak girilen evlerde yapılan aramalarda dijital materyallere el kondu.

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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