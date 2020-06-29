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Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açılan tutuklu sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA29 Haziran 2020 Pazartesi 10:56 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 10:56
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Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Suriye uyruklu sanık M.M, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, sanığın YPG/PKK terör örgütüne üye olarak Suriye'de aktif faaliyet yürüttüğünü, uzun namlulu silahlar ve sözde asker kıyafeti ile çekilmiş fotoğraflarının tespit edildiğini belirterek, M.M'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık M.M, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK içerisinde zorla tutulduğunu ileri sürerek, "Esas hakkındaki mütalaayı kabul etmiyorum. Örgütsel bir faaliyete katılmadım. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık M.M'yi ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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