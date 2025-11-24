İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2025 Pazartesi / 4 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4584
  • EURO
    48,9107
  • ALTIN
    5547.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana'da tır otobüse çarptı: Çok sayıda yaralı var
Güncel

Adana'da tır otobüse çarptı: Çok sayıda yaralı var

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tırın, yol kenarında park halinde bulunan tur otobüsüne çarpması sonucu 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

AA24 Kasım 2025 Pazartesi 01:17 - Güncelleme:
Adana'da tır otobüse çarptı: Çok sayıda yaralı var
ABONE OL

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan Sirkeli gişeleri yakınlarında O.T. yönetimindeki 33 AKK 322 plakalı tur otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle arızalanarak yolun sağına park etti.

Bu sırada aynı yönde ilerleyen H.K. idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen tır, otobüse arkadan çarptı.

Kazada tır sürücüsü ile otobüsteki 14 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan tır sürücüsünü bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tır sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.