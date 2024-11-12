İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2024 Salı / 11 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3718
  • EURO
    36,5526
  • ALTIN
    2870.02
  • BIST100
    9218.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana'da tırın lastiklerine gizlenmiş 53 kilogram esrar bulundu
Güncel

Adana'da tırın lastiklerine gizlenmiş 53 kilogram esrar bulundu

Adana'da lastiklerine gizlenmiş 53 kilogram esrar ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

AA12 Kasım 2024 Salı 10:26 - Güncelleme:
Adana'da tırın lastiklerine gizlenmiş 53 kilogram esrar bulundu
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla kente bir tırla uyuşturucu getirileceğini belirledi.

Ekipler, plakasını tespit ettikleri tırı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınında durdurarak narkotik dedektör köpeğiyle aradı.

Dedektör köpeğin, aracın lastiklerine tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, lastiklere gizlenmiş 89 pakette 53 kilogram esrar bulundu.

Bunun üzerine aracın sürücüsü Mahsun B, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahsun B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.