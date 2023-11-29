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Adana'da ''torbacı'' operasyonu

Adana'da narkotik polisleri ‘torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada 6 kişiyi yakalarken, 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

IHA29 Kasım 2023 Çarşamba 10:06 - Güncelleme:
Adana'da ''torbacı'' operasyonu
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Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde 6 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelerin yapılan üst aramalarında satışa hazır halde, 8 pakette toplam 80.12 gram bonzai, 2 pakette toplam 12.38 gram esrar, 5 uyuşturucu hap, bonzai yapımında kullanılan 6.82 gram hammadde ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, Ekrem A., Ahmet E., Uğur K. ve Umut B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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