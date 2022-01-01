İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ocak 2022 Cumartesi / 28 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,2563
  • EURO
    15,1316
  • ALTIN
    779.667
  • BIST100
    1857.65
Güncel

Adana'da trafik kazası: 2 ölü

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde kontrolden çıkıp, yol karındaki çelik bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

DHA1 Ocak 2022 Cumartesi 07:37 - Güncelleme: 1 Ocak 2022 Cumartesi 07:37
ABONE OL

Kaza, gece saatlerinde Yumurtalık-Ceyhan kara yolu Sugözü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa D. yönetimindeki 01 HE 525 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Mustafa D. ile yanındaki Faruk D., Elanur Y. ve Nuriye K., ambulanslarla Ceyhan ve Yumurtalık Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Mustafa D. ve Nuriye K., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.