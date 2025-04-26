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Adana'da trajikomik manzara! Kimi yüzdü kimi mahsur kaldı

Adana'da etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, CHP yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi. Göle dönen caddelerde kimi vatandaş yüzdü kimisi de mahsur kaldı. Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'a tepki gösteren bir vatandaş, 'Adana'nın her zaman ki hali bu. Şehir bakımsız, altyapı sıkıntılı. En ufak bir yağışta vatandaş perişan.' dedi. Esnaf ise 'Belediyeden memnun değiliz. Zeydan bey altyapıyla ilgilenmiyor.' diyerek tepkisini dile getirdi.

IHA26 Nisan 2025 Cumartesi 12:19 - Güncelleme:
Adana'da trajikomik manzara! Kimi yüzdü kimi mahsur kaldı
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Adana'da etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi, vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi. Yağış nedeniyle birçok cadde ve bulvar sular altında kaldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Caddede bir çocuk suda akıntıya kendini bırakarak yüzdü, bir başka yerde ise mahsur kalanlar araca çıktı.

Meteorolojinin uyardığı sağanak yağış, Adana'da sabah saatlerinden itibaren etkili oldu. Sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Metal Sanayi Sitesi'nde birçok işyeri sular altında kalırken başta Türkmenbaşı Bulvarı olmak üzere Kıyıboyu Caddesi, Alparslan Türkeş Bulvarı ve D-400 kara yolunda birçok alt geçit sular altında kaldı. Araçla mahsur kalan bazı vatandaşlar, kamyonetin üzerine çıkarak bekledi.

ÇOCUK CADDEDE YÜZDÜ

Bir çocuk ise Türkmenbaşı Bulvarı'ndaki su birikintisinde yüzmeye çalıştı. Kağıt toplayan bir diğer çocuk ise ilerlemekte zor anlar yaşadı.

Öte yandan, kentin altyapı yetersizliği bir kez daha gün yüzüne çıktı. Ana arterlerde oluşan su birikintileri ulaşımı durma noktasına getirdi. Tıkanan rögarlar nedeniyle vatandaşlar mağdur oldu.

"ZEYDAN BEY ALT GEÇİT, KÖPRÜ YAPIYOR AMA ALTYAPIYLA İLGİLENMİYOR"

Metal Sanayi Sitesi esnafından Hamit Aydoğmuş, "Adana'nın her zaman ki hali bu. Şehir bakımsız, altyapı sıkıntılı. En ufak bir yağışta vatandaş perişan" dedi.

Esnaflardan Hüseyin Kör ise, "Belediyeden memnun değiliz. Zeydan bey alt geçit, köprü yapıyor ama altyapıyla ilgilenmiyor. Bunlarla ilgilenmesini istiyoruz. Sabah dükkanımızı su basmıştı, bir saat suyu temizledik" ifadelerini kullandı.

"BİZE SAHİP ÇIKAN YOK"

Aracı bozulan ve tamire getiren Levent Göregen de, "Bugün buraya zorla geldim. Sanayiye gelirken motora su girdi. Altyapımız yok, bize sahip çıkan yok. Adana'da bugün her yer sular altında kaldı" diye konuştu.

Yağmurun gün boyu ara ara etkili olacağı uyarısı yapıldı.

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