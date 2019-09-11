Merkez Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz ailesi, 3 aylık bebekleri Yakup Yılmaz'a yemek yedirdikten sonra şurup içirerek uyuttu.

Bir süre sonra bebeğin nefes almadığını fark eden aile, Yakup bebeği özel bir hastaneye götürdü.

Yakup Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirleyen doktorların, ölümü şüpheli bulması üzerine, bebek otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Yakup bebeğin cenazesini, otopsinin ardından büyükbabası Temur Yılmaz aldı.

Torununun cenazesini kucağında taşıyan dede Yılmaz, gözyaşlarına hakim olamadı.

Büyükbabasının kucağında Şambayadı Mezarlığına götürülen Yakup bebeğin cenazesi, burada toprağa verildi.

Nefes borusuna yemek kaçtığı iddia edilen Yakup bebeğin kesin ölüm nedeni otopsi sonucunun ardından belirlenecek.